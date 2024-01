Erano al freddo da inizio anno scolastico ma la situazione si è risolta: si tratta degli studenti del corso di Moda e Arredamento dell’Istituto superiore Stradivari. Per protestare contro il freddo, il 17 gennaio non erano saliti in classe nel distaccamento di via Montenero, dove dall’inizio dell’anno il riscaldamento non funzionava e l’impianto elettrico non reggeva il sovraccarico, mandando in tilt non solo l’illuminazione delle aule, ma anche le lavagne elettroniche, i ferri da stiro, e ovviamente tutte le attrezzature dei laboratori, computer compresi. Una situazione che non era migliorata dopo il rientro dalle vacanze natalizie nonostante se ne fosse parlato all’inizio dell’anno scolastico in Consiglio d’Istituto.

I tecnici della provincia hanno effettuato giovedì un sopralluogo per verificare l’impianto che risulta funzionante. E gli studenti, da noi contattati, confermano che l’impianto scalda e che l’emergenza freddo sembra essere passata. fb

