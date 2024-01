Volontarie al lavoro da questa mattina per la distribuzione delle arance della salute di Fondazione AIRC. Un appuntamento che torna ogni anno a fine gennaio e che riscuote sempre tanto successo tra i cremonesi. Le arance rosse coltivate in Italia, miele di fiori d’arancio e marmellata d’arancia andranno a contribuire grazie alle generose donazioni al lavoro di 6 mila ricercatrici e ricercatori per prevenire, diagnosticare e curare sempre prima e sempre meglio tutti i tumori.

Dopo l’attività del venerdì nelle scuole che hanno aderito al progetto “Cancro io ti boccio” al Torriani, Anguissola, Beata Vergine e Ghisleri, il sabato mattina è toccato all’Aselli. Grazie all’esperienza di volontariato con AIRC dei ragazzi, le scuole avranno la possibilità di approfondire i temi della ricerca scientifica ospitando un borsista di AIRC. A Cremona e provincia sono state allestite diverse postazioni tra cui quelle di corso Campi (attiva anche nel pomeriggio), davanti al teatro Ponchielli, nella galleria del Centro Commerciale Cremona Due a Gadesco Pieve Delmona (anche nel pomeriggio) dove sarà installato il laboratorio Airc Factory, per promuovere una corretta alimentazione di prevenzione, mentre la domenica mattina, al Cremona Due si aggiungerà anche la postazione sul sagrato della chiesa di San Luca. CC

