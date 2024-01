Mowinckel vince discesa di Cortina. Goggia terza

(Adnkronos) – Ragnhild Mowinckel si impone nella seconda discesa di Coppa del Mondo femminile in programma a Cortina. La norvegese ha chiuso con il tempo di 1.33.50 davanti alla statunitense Jacqueline Wiles a +0″35, mentre chiude al terzo posto, come ieri, Sofia Goggia, a 0″44 dalla Mowinckel.

La Mowinckel, argento olimpico a Pyeongchang 2018, firma il miglior tempo e centra il quarto successo in carriera in una gara condizionata dal vento, interrotta anche per la brutta caduta di Isabella Wright, portata via in elisoccorso. Per quanto riguarda le altre azzurre, chiude nona Marta Bassino, mentre solo 12esima Federica Brignone, 14esima Laura Pirovano, a punti anche le sorelle Delago con Nicol 18esima e Nadia 22esima, con Teresa Runggaldier 20esima. Domani terza gara di fila a Cortina, un supergigante con partenza alle 10.30.

Per Sofia Goggia è il podio numero 54 in carriera con la campionessa azzurra che conferma lo stesso piazzamento della gara di ieri. Quarta oggi la francese Laura Gauche a 59 centesimi.