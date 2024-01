Momenti di paura nel tardo pomeriggio di sabato in piazza Castello, dove un giovane è stato accoltellato. Erano circa le 18.30 quando si è consumata la violenza. Una questione di pochi istanti: da un diverbio, sempre più acceso, un uomo ha estratto l’arma e colpito all’addome il giovane, nordafricano, con grande violenza. Il 20enne è caduto a terra in un lago di sangue, sotto gli occhi increduli dei presenti.

Immediatamente è scattato l’allarme, e sul posto sono giunti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, prima di trasportarlo in ospedale, in gravi condizioni. Nel mentre sono sopraggiunte anche pattuglie dei Carabinieri e della Questura di Cremona.

Gli uomini dell’Arma hanno subito dato il via alle indagini, ascoltando i presenti per cercare di ricostruire quanto accaduto. Per il momento sulla vicenda vige il massimo riserbo. Per l’autore del gesto, se verrà individuato, potrebbero scattare accuse gravi, forse anche tentato omicidio. lb

