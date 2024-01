Carnevale di Venezia al via tra magia e tradizione

VENEZIA (ITALPRESS) – È dall’acqua, con la Festa veneziana, che parte il Carnevale di Venezia 2024. Tra fumi colorati, palloncini e coriandoli dal Canal Grande si è dato il via ufficiale al Carnevale di Venezia 2024 dal titolo “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo”. Un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane, addobbate e coloratissime, ha solcato la via d’acqua più fotografata al mondo trasportando la maxi pittoresca “Pantegana” in cartapesta, che si è aperta, tra sfavillanti effetti speciali, davanti al Ponte di Rialto sotto gli occhi di migliaia di spettatori.

(Fonte video: ufficio stampa Comune di Venezia)

