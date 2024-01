Italia-Africa, La Russa “Superare ogni superficiale approssimazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo accomunati dalla volontà di comprendere: capire in profondità i bisogni e le attese dei nostri popoli e capirci tra noi superando ogni superficiale approssimazione. Capire e capirci, perché non ci sia più indifferenza per le sorti dell’altro”. Lo ha detto il presidente del Senato, nel suo intervento di saluto alla conferenza Italia-Africa, che si tiene nell’Aula di Palazzo Madama.

sat/gtr

(Fonte video: Senato)