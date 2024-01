Segnaletica fantasma sulla Paullese, sfiorato l’incidente

Egrgio Direttore,

il giorno venerdi 26/01/2024 io e mia moglie ci trovavamo sulla Strada provinciale 415 (Castelleonese) di ritorno da Lodi.

C’era una fittissima nebbia ed erano circa le 19:00. Ad un certo punto ci siamo trovati nel punto in cui inizia lo spartitraffico, segnalato (si fa per dire) da un barilotto marrone praticamente invisibile. La segnaletica orizzontale, quella sulla strada, con la nebbia non si riusciva a vederla.

A questo punto ci siamo trovati quasi sulla corsia opposta a quella di marcia. Ci siamo accorti e nel tentativo di riportarci sulla nostra carreggiata, siamo incappati nella ghiaia che si trova dietro a quel barilotto.

Non siamo più riusciti a spostare la macchina da quella posizione, visto che è sprofondata nella ghiaia e allora abbiamo duvuto chiamare il soccorso stradale. Questi, però, se non avesse avuto il supporto della polizia stradale o dei vigili urbani, non sarebbe neanche partito vista la fitta nebbia che gravava in quel momento. Abbiamo chiamato la polizia e finalmente è arrivato anche il carro attrezzi che ci ha tolto da quella pericolosa posizione.

Comunque tra una storia e l’altra sono passate due ore.

Ora mi rivolgo ai responsabili di quella strada, visto che hanno avuto già parecchie segnalazioni, perchè non si attivano per segnalare meglio questa situazione e non provvedono a rifare la segnaletica orizzontale?

Devono aspettare il peggio ?

