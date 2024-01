Andrea Leonardo Virgilio è un volto noto in città per il suo impegno nel mondo della politica e nella società civile. Virgilio, classe 1973, si è diplomato in ragioneria nel 1992. Un curriculum con molte esperienze lavorative quello di Andrea Virgilio:

Dal 1997 è dipendente e socio lavoratore (dal 2014 in aspettativa non retribuita per cariche pubbliche per l’espletamento della carica di Assessore del Comune di Cremona) della Cooperativa Sociale Iride con la mansione di educatore-coordinatore con contratto in parasubordinazione a tempo indeterminato e socio lavoratore dal febbraio 2002. Nel 1998 prende servizio come educatore del servizio di Educativa di Strada e del progetto Raia sui consumi di sostanze psicotrope nel mondo giovanile. Nel 2000 è operatore del Progetto Millepiedi (Casalmaggiore) come operatore di comunità e l’anno dopo diventa coordinatore del Servizio di Educativa di Strada, ma anche operatore del Progetto “Non solo Doping” e operatore del Progetto Rappresentanza nelle scuole superiori di Cremona.

Nel 2003 arriva per lui l’incarico di coordinatore del progetto “Segnali di Fumo” (riguardante il consumo di cannabis tra i giovani cremonesi) e anche quello di componente del gruppo di lavoro che ha definito il convegno “Cremona Città Aperta” .

Dal 2005 è coordinatore del Progetto “Astri Nascenti” e operatori del Progetto Incontri per progetti sulla peer education e negli anni successivi per lui una serie d’incarichi sempre nel sociale. Consigliere comunale dal 2004 al 2009, capogruppo del Pd e membro delle commissioni urbanistica, periferie e politiche sociali. E’ stato poi consigliere provinciale dal 2009 con funzioni di capogruppo. Dal 2014 al 2019 Assessore al Territorio, al Patrimonio e alla Casa e nel secondo mandato di Gianluca Galimberti ha il ruolo di vicesindaco e di assessore al Territorio, Opere Pubbliche e Casa.

E’ sposato dal giugno 2011 con Elena Guerreschi, avvocato e presidente di Aida, Centro Antiviolenza di Cremona.

