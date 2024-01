Sala Zanoni gremita per il seminario dal titolo “Il disegnatore anatomico in indagini criminologico-forensi”, promosso dal Sindacato autonomo di Polizia. Guest star è stata Elena Pagani, maestra d’arte e disegnatore anatomico della Polizia di Stato, in servizio presso la Polizia Scientifica della Questura di Mantova. Ha raccontato casi come quello di Guerlin Butungo, lo stupratore di Rimini che venne rintracciato grazie ad un accurato identikit o quello di un noto falsario rumeno dalle mille identità. La disegnatrice ha illustrato in che modo le immagini possono essere d’aiuto in una indagine e come seguirne il filone per ricostruire più elementi possibili.

Il disegnatore anatomico è una figura che opera all’interno di un’equipe di professionisti dediti alla ricerca degli autori dei reati. Di fatto è il braccio tecnico e grafico che rea­lizza, concedendogli forma e rendendolo così visibile, ciò che è nella sola mente di un testimone o della stessa vittima. Al seminario hanno preso parte anche due classi del liceo artistico Stradivari. Presente anche il Questore di Cremona, Michele Sinigaglia e rappresentanze di tutte le forze di Polizia operanti sul territorio. Laura Bosio

© Riproduzione riservata