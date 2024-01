La prima uscita pubblica di Alessandro Portesani fa il tutto esaurito nella sala riunioni del Co-Box di via dell’Innovazione digitale, dove mercoledi nel tardo pomeriggio è stato presentato il progetto politico “Novità a Cremona”, annunciato qualche mese fa. Ad ascoltarne i punti salienti, i rappresentanti di tutto lo schieramento politico. Solo per citarne alcuni esponenti: Fratelli d’Italia con Marcello Ventura, Lega con Riccardo Vitari; Fabio Bertusi; per Forza Italia Carlo Malvezzi e Giorgio Everet. Del centrosinistra: Luciano Pizzetti, Vittore Soldo, Michele Bellini, Paolo Carletti, tra gli altri. E poi Giovanni Biondi di Italia Viva, Entico Maanfredini della lista civica Fare Nuova la Città. Insomma, centrodestra e centrosinistra molto interessati al passo in avanti di Portesani che ha presentato anche i primi nomi della sua lista:

Cristiano Beltrami, 52 anni, responsabile di impresa sociale, esperto nella gestione delle emergenze, già giudice onorario Tribunale dei Minorenni di Brescia; Maurizio Dossena, 48 anni, responsabile commerciale; Enzo Gaboardi, 55 anni, auditor Sistemi di Gestione; Gianluca Gambarotti, 41 anni, IT manager, esperto in trasporto pubblico locale e professionista nel settore cybersecurity; Giovanni Merlini, 41 anni, atleta paralimpico, psicologo e psicoterapeuta; Giacomo Vecchia, 45 anni, formatore e consulente, commerciante ed esperto di sicurezza sul lavoro; Ilaria Zotaj, 21 anni, studentessa in giurisprudenza.

Il progetto si sviluppa attorno a cinque temi portanti: giovani, università e impresa; natalità e famiglie; riforma welfare; turismo e commercio; Cremona capoluogo.

“Novità a Cremona nasce per restituire alla città una visione di sé nel futuro” afferma Portesani. “Per raggiungere questo fondamentale obiettivo” continua Portesani “in questi mesi il nostro gruppo ha lavorato alla definizione di cinque temi che riteniamo strategici.

Oggi presentiamo alla comunità cremonese l’esito di questo lavoro e lanciamo la chiamata all’innovAZIONE, rivolgendoci a tutti i cittadini che, come noi, intendono impegnarsi a migliorare la città”.

Novità a Cremona intende promuovere una collaborazione ampia con le categorie, le forze economiche e sociali, i partiti ed i cittadini che si riconoscono nel progetto. Strategie di azione Novità a Cremona sono coerenti con MasterPlan 3C proposto dall’ATS “Io ci CRedo”.

Durante l’incontro sono stati presentati i primi sette componenti del gruppo: giovani, università e impresa, natalità e famiglie, riforma welfare, turismo e commercio, Cremona capoluogo.

Al momento ancora nessun apparentamento con un partito: “Stiamo ancora interloquendo per valutare eventuali alleanze. Non siamo nelle condizioni di poter decidere sulle alleanze, in quanto i partiti non sono pronti a darci le piene garanzie di cui necessitiamo sull’attuazione del nostro programma. Come dichiarato sin dall’inizio questa è la nostra unica preoccupazione: formulare alla città una proposta politica nuova, che sappia interpretare il punto di vista dei cittadini cremonesi e rilanciare una visione della città nel futuro. Per il resto c’è ancora un po’ di tempo”.

