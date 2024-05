La lista civica Cremona Cambia Musica e il Movimento 5 Stelle, organizzano un’assemblea pubblica domani 1 giugno alle ore 16,30, presso la sala Maffi del Centro Civico Cascinetto, per parlare dell’impianto di biometano proposto da A2A a fianco del termocombustore. Interverrà il sindaco del Comune di Gerre de’ Caprioli Michel Marchi, il cui territorio, come quello del Comune di Bonemerse, e buona parte di quello di Cremona, subiranno le conseguenze dovute alla presenza di tale impianto.

“Com’è noto – ricorda la candidata sindaco Paola Tacchini – per il 18 giugno è stata convocata, dalla Provincia di Cremona, la conferenza di servizi sull’impianto di biometano che la società Agripower, del gruppo A2A, intende realizzare nell’area sud est della città di Cremona, compresa tra via Bosco e via San Rocco, già interessata dall’inceneritore e da un impianto a biomasse.

L’area, inserita nel parco del Po e del Morbasco, è considerata di elevata sensibilità paesistica, ed è molto vicina in linea d’aria ai quartieri Villetta e Battaglione, e alle vie Argine Panizza e Giordano.

Le criticità già evidenziate dai cittadini, che si sono costituiti in Comitato, sono tantissime; domani verranno forniti ulteriori ragguagli sulle integrazioni al progetto, di recente presentate dai proponenti all’attenzione degli enti”.

© Riproduzione riservata