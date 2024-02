Al via la terza edizione di “Passeggiate Cremonesi by Target Turismo”, itinerari guidati per le vie di Cremona dove alla guida professionista si affiancano cittadini appassionati ed esperti di diverse discipline che illustrano aspetti inediti legati a storia, arte, musica e cultura cremonese.

Sei appuntamenti per riscoprire in modo diverso la città con la sua storia millenaria passeggiando in compagnia di architetti, storici dell’arte, musicisti, esperti di casate nobiliari o di storia locale.

Domenica 18 febbraio ore 15.00: Abbazie, monasteri e conventi di Cremona, con Angelo Garioni

Domenica 17 marzo ore 15.00: Gli strumenti musicali dipinti nelle chiese di Cremona, con Roberto Fiorentini

Domenica 21 aprile ore 15.00: Cremona gotica, con Angelo Garioni

Domenica 19 maggio ore 15.00: Antiche osterie e locande, con Maurizio Mollica

Domenica 15 settembre ore 15.00: La rivoluzione urbanistica del centro storico di Cremona dall’inizio del Novecento, con Davide Bruneri

Domenica 20 ottobre ore 15.00: Il Cinquecento lungo corso Matteotti, con Alessandro Bonci

Le passeggiate partono dall’ufficio turistico INFOPOINT in piazza del Comune, è richiesta la prenotazione: 0372/407081–379 1165691; prenotazioni@targetturismo.com

