Prosegue la fortunata collaborazione avviata lo scorso anno fra il Museo Diocesano di Cremona e il Festival della Fotografia Etica di Lodi: nello spazio espositivo cremonese è stata inaugurata la mostra “In the World But Not Of It” (“Nel mondo senza farne parte”) del fotoreporter canadese Tim Smith, suggestivo viaggio nello stile di vita e nelle tradizioni delle comunità anabattiste hutterite presenti fra l’America del Nord e il Canada. È frutto di 15 anni di lavoro durante i quali Smith è entrato in contatto con le comunità, documentando la loro evoluzione scatto dopo scatto come racconta la curatrice della mostra Laura Covelli. Il progetto si inserisce nel quadro del Festival della Fotografia Etica di Lodi, le cui parole chiave sono approfondimento, lentezza e dialogo, come ricorda il direttore Alberto Prina. Mentre lo scorso anno “Exodus” di Nicolò Filippo Rosso era collocata nelle sale dedicate alle esposizioni temporanee, stavolta “In the World But Not Of It” fa un passo ulteriore entrando in connessione con le opere d’arte della collezione permanente come spiega il Curatore del Museo Diocesano Stefano Macconi. “Nel mondo senza farne parte” sarà visitabile fino al 7 aprile. Il servizio di Federica Priori

