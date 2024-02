Terza sconfitta consecutiva per la Vanoli Cremona che viene agganciata da Sassari in classifica grazie al 86 a 80 maturato sul parquet del PalaSerradimigni. Ancora una volta Cremona paga la poca precisione al tiro, soprattutto dalla distanza. Nella sua centesima partita in serie A, capitan Pecchia è il migliore a referto con 16 punti, 6 rimbalzi e il 100% al tiro. Unica consolazione, l’aver mantenuto il vantaggio della differenza canestri visto che al PalaRadi la Vanoli si era imposta per 86-74.

Quintetti:

Banco di Sardegna Sassari: Tyree, Kruslin, Gombauld, Jefferson, Charalampopoulos

Vanoli Cremona: Zegarowski, Adrian, Pecchia, Golden, McCullough

La cronaca della partita.

La Vanoli, reduce da due sconfitte consecutive, scende in campo al PalaSerradimigni contro la Dinamo che si trova in classifica a due punti di distanza. La partenza di Cremona è convincente, con un parziale di 8 a 3 nei primi minuti e una difesa attenta che mette in difficoltà la Dinamo. A metà del quarto la Vanoli si lascia qualche pallone per strada consentendo a Sassari di rientrare fino al -1, ma un grande Pecchia mantiene i suoi in vantaggio con il suo solito contributo a tutto campo e 7 punti e 3 rimbalzi nei primi 8′ di gioco. Il Banco di Sardegna reagisce e si porta avanti per la prima volta Diop, a cui risponde Charalampopoulos con la tripla del 17 a 13 che lo porta già in doppia cifra. Il quarto si chiude sul 17 a 15, con Cremona meglio a rimbalzo, 9 a 6, ma peggio nelle palle perse, già 7 nei primi 10′ di gioco.

Dopo un primo quarto senza liberi, è la Dinamo ad andare per prima in lunetta con Treier (2/2), mentre Cremona non riesce più a trovare la via del canestro e coach Cavina richiama tutti in panchina sul 21 a 15. Sono ancora una volta le percentuali dall’arco a fare la differenza, 1 su 7 per Cremona dopo i primi 15′ di gioco, con il solo capitano a segno e soprattutto il primo canestro del quarto dopo quasi 5′ di gioco. E’ Adrian che in due azioni consecutive riporta a -7 la sua squadra. Poi tocca a Lacey regalare i cinque punti del -2 (28-26) e a riaprire la partita. E’ ancora Charalampopoulos con una bomba a riportare i suoi sul +7 (33-26). Il finale di quarto è sanguinoso con l’11 a 0 di parziale che vale il +13 di Sassari. Denegri con due bombe consecutive chiude il quarto sul 39 a 32 con Charalampopoulos miglior marcatore con 15 punti. Cremona tira meglio da due con il 66,6%, mentre dalla distanza meglio Sassari con 37,5% contro il 28,5% di Cremona.

Nel terzo la Vanoli trova più continuità al tiro e minuto dopo minuto riesce a rosicchiare punti, con un parziale di 5-0 di Andrian e Pecchia, Cremona si porta in avvio sul -5. Poi è Pecchia dalla lunetta dopo aver chiesto e ottenuto un antisportivo verificato con l’instant replay a portare Cremona sul -4 a 54-50. Lacey regala il canestro del -1 sul 57 a 56 e poi addirittura il sorpasso di Cremona. Risponde la Dinamo con Tyree che chiude il quarto sul 59 a 58.

Grande equilibrio anche in avvio di quarto con le squadre sul 61 a 61 e Cremona, ma nel momento in cui Cremona sempre aver ripreso in mano la partita, la reazione dei sardi è imperiosa e con un 8 a 0 si riporta avanti sul 71-63. A 3′ dalla fine la Vanoli è in svantaggio di 11 punti sull’81 a 70. Nel finale i ragazzi di coach Cavina ci provano con generosità ma la mancanza di precisione condanna una Vanoli in grande difficoltà. Finisce 86 a 80.

I protagonisti. I migliori marcatori di Cremona sono Pecchia e Lacey con 16 punti ciascuno, in doppia cifra anche McCullough con 13 e Adrian con 12. Per Sassari Charalampopoulos è il migliore con 23 punti pesantissimi.

Cristina Coppola

