“Dopo il covid l’emergenza maggiore mai affrontata”. Il giorno dopo l’incidente di lunedì in A21, in cui hanno perso la vita 2 persone sulle 64 in totale coinvolte, ha parlato uno dei soccorritori dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza Lombardia, Fabio Arrighini, coordinatore infermieristico del 118 di Brescia. Con lui abbiamo ripercorso il difficile intervento che ha richiesto l’attivazione del piano per le maxi emergenze.

Il servizio di Michela Cotelli

