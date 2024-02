Attenzione al territorio, attenzione alle persone. Attraverso investimenti nella sanità, nella salvaguardia dell’ambiente, nelle infrastrutture, nel turismo e nella cultura. È partito da questi concetti il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella lunga intervista con la quale ha inaugurato “IL FOCUS DI CR1” il nuovo spazio di approfondimento di Cremona1. Una conversazione con Lucio Dall’Angelo e Giovanni Palisto nella sede di Palazzo Lombardia

“IL FOCUS DI CR1” è uno spazio all’interno del quale Cremona1 intende offrire ai telespettatori il racconto di un tema di attualità attraverso le parole di un protagonista. Temi e protagonisti che toccheranno la Politica, l’Economia, la Cultura, lo Sport. Con il Presidente Fontana abbiamo ragionato sulle aree che coinvolgono il suo ruolo di guida della Regione Lombardia e che direttamente e indirettamente finiscono per toccare e determinare tanti aspetti della quotidianità e delle prospettive dei nostri territori e delle nostre comunità.

Il Presidente è partito dallo stato di Salute della Regione Lombardia, a due anni dalla fine della Pandemia. “La Regione Lombardia è quella che a livello europeo ha avuto il maggior incremento del Pil: 5%. È un dato importante e si deve alla capacità dei lombardi e alle politiche che abbiamo introdotto come Regione. Come il piano di ripresa dell’economia: 4 miliardi per 1.700 interventi con due obiettivi guida: innanzitutto fare ripartire l’economia, darle slancio; secondo obiettivo realizzare interventi sul territorio”.

Altro grande tema, anche per le implicazioni di cronaca, è quello della transizione green. Le scelte dell’Europa hanno acceso la protesta degli agricoltori e sollecitato la preoccupazione di molte filiere dell’industria. “A livello europeo – spiega il Presidente Fontana – la sostenibilità è diventata una ideologia. E questo ha fatto danni al nostro Paese e ad alcuni settori dell’economia. In particolare al settore agricolo. Sono scelte che vanno a danno dell’agricoltura che fa qualità, come è quella italiana. Capisco la protesta degli agricoltori che, devo dire, è però è stata recepita dalle istituzioni”.

Uguale preoccupazione sull’industria, in particolare quella della filiera dell’automotive che ha in Lombardia un’eccellenza continentale. “Anche in questo caso bisogna saper governare i fenomeni, quello della sostenibilità è un grande tema. La sostenibilità se bene interpretata è una grande opportunità. Se ideologizzata diventa un rischio”. L’industria italiana, a partire dal quella dell’acciaio, è già pienamente inserita nell’economia circolare.

Poi il Presidente Fontana si è calato nei territori, guardando da vicino Cremona. “La sanità: a Cremona è stato appena presentato il progetto del nuovo ospedale. Un passaggio decisivo che va di pari passo con il miglioramento dei servizi, della risposta ai cittadini sul versante della prevenzione e della cura”.

I trasporti e la mobilità. “Per quanto riguarda il sistema autostradale stiamo operando d’intesa con il Ministro Salvini. Stiamo lavorando alla Tibre e poi arriveremo alla Cremona-Mantova. Io sono stato da sempre un sostenitore di questo collegamento. La Tibre è il passo indispensabile per rendere necessaria e più utile la Cremona Mantova”.

Altro grande tema quello della cultura, come capacità di rappresentarsi di un territorio e come volano di attrattività. “Cremona è senza dubbio una delle capitali lombarde della cultura, ha eccellenze mondiali, come la liuteria, il Museo del violino. Vogliamo e dobbiamo investire perché la cultura è uno straordinario acceleratore per la creazione di valore”.

Per chiudere la politica, la tecnologia, gli investimenti per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tutti temi che potrete ascoltare nella intervista in onda mercoledì sera nello spazio “IL FOCUS DI CR1”.

