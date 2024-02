San Carlo Cremona è felice di annunciare Jonas Mekas, Requiem, prima mostra del 2024 ospitata all’interno della seicentesca chiesa di San Carlo in Via Bissolati 33 a Cremona. Requiem, di Jonas Mekas, sarà visibile dal 23 febbraio al 5 maggio 2024.

Requiem, commissionato e presentato per la prima volta al The Shed, New York, è un omaggio meditativo alla partitura di Verdi per la Messa da Requiem, o messa funebre cattolica, e una riflessione sulla bellezza del mondo naturale.

Artista, poeta e regista originario della Lituania, Jonas Mekas (1922-2019) è stato uno dei capisaldi del cinema sperimentale indipendente newyorkese, famoso in tutto il mondo. Capostipite del movimento del cinema americano d’avanguardia, i suoi lavori hanno influenzato intere generazioni di registi, e sono stati esposti in rassegne d’arte quali Documenta, la Biennale di Venezia, la Serpentine di Londra, il Centre Pompidou a Parigi, ed il Jewish Museum di New York.

