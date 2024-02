Secondo appuntamento della stagione ad “Alto Volume” del teatro Ponchielli: venerdì sera ha debuttato a Cremona la violinista coreana Bomsori Kim accompagnata al pianoforte da Thomas Hoppe, per un intenso concerto che ha fatto scaturire gli applausi del pubblico.

Sul palcoscenico sono risuonate le note di celebri compositori tra XIX e XX secolo, con pagine da Čajkovskij a Debussy passando per Wieniawski.

La sala ha mostrato di apprezzare la tecnica della giovane artista, capace di esprimere con precisione e passione ogni singola sfumatura dei brani in scaletta; proprio per questo è fra le violiniste emergenti più richieste a livello internazionale e al Ponchielli si è esibita posando l’archetto sul violino Guarneri del Gesù “ex-Moller” 1725 in prestito dalla Samsung Foundation of Culture (Korea) e The Stradivari Society di Chicago.

Il cartellone del teatro cremonese dà spazio anche alla musica da camera d’autore e il concerto di venerdì sera rientra a pieno titolo sia per i compositori sia per gli artisti. Insolito l’appellativo Bomsori, scelto dal nonno come ha raccontato la violinista in un’intervista alla stampa italiana, che evoca il ‘suono della primavera’ e risulta decisamente appropriato.

