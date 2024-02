Massimo Coda, oggi in gol contro la Reggiana, ha commentato l’incontro: “Sono contento del gol, Zanimacchia ha messo una buona palla, forte, ho dovuto solo indirizzare senza mettere forza. Un gran gol, in un momento importante, purtroppo poi con l’espulsione finale non siamo riusciti nell’assedio finale. Ho giocatori fortissimi qualitativamente alle spalle, hanno anche gamba per reggere la pressione avversaria. I giocatori forti fa sempre piacere averli vicino. Verranno fuori tutte le qualità. Io non ho un gol in particolare, capita di sbagliare quello facile e poi fare quello di oggi”.

