Tre ragazzi non ancora maggiorenni sono i primi destinatari di altrettanti avvisi orali emessi dal questore di cremona in ottemperanza alla recente legge nota come decreto Caivano che mira a debellare episodi di violenza realizzati dai più giovani.

I minori destinatari delle misure di prevenzione, negli ultimi mesi, avevano posto in essere una serie di condotte violente. In un primo episodio, i minori sono accusati di aver realizzato una rapina ai danni di un coetaneo a Crema dopo averlo colpito a schiaffi e pugni sul volto gli avevano sottratto lo smartphone, un paio di cuffie bluetooth e una piccola somma di denaro. Una settimana dopo, i minori avevano causato un’interruzione di un autobus della linea Soncino-Soresina, dopo aver aggredito il conducente con un pugno al volto.

Infine, alla fermata dell’autobus di Soncino, avevano aggredito un uomo con una bottiglia di birra, minacciandolo di morte e poi colpendolo con dei sassi.

Considerata la gravità delle condotte delinquenziali poste in essere dai minori, il Questore della Provincia di Cremona ha adottato la misura di prevenzione dell’Avviso Orale che consiste in un provvedimento monitorio del Questore che prima della legge Caivano era previsto solo per coloro che avessero raggiunto la maggiore età.

Ora invece questa misura può essere indirizzata anche ai minori, purché abbiano compiuto almeno quattordici anni, e gli effetti del provvedimento durano fino al raggiungimento della maggiore età.

