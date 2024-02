Sanremo, al via la quinta serata: Fiorello al fianco di Amadeus per il gran finale

(Adnkronos) – Al via la quinta e ultima serata per Sanremo 2024 con Fiorello finalmente sul palco dell’Ariston nelle vesti di co conduttore al fianco di Amadeus, uomo dei record negli ascolti con lo share più alto di sempre. Il gran finale, che si apre con la Banda dell’Esercito e l’Inno di Mameli, vede protagonisti sul palco tutti i 30 cantanti in gara.

Ospiti attesi sono Roberto Bolle, Luca Argentero e Gigliola Cinquetti, che torna a Sanremo per celebrare i 60 anni di ‘Non ho l’età’. Per il collegamento con Piazza Colombo ci sarà Tananai, mentre sulla Costa Smeralda tornerà Tedua. La kermesse si apre con la Banda dell’Esercito e l’Inno di Mameli, quindi al via l’esibizione dei 30 Big. Aprono la serata Renga e Nek, chiude Rose Villain.

Loredana Bertè ha vinto intanto il Premio della Critica Mia Martini del Festival. La cantante, in gara con il brano ‘Pazza’, ha ottenuto 54 voti. Dietro di lei, Fiorella Mannoia con ‘Mariposa’ ha ottenuto 16 voti e Diodato con ‘Ti Muovi’ ha ottenuto 15 voti.

L’onore di aprire l’ultima serata del festival spetta oggi a Renga e Nek. Seguono: Big Mama, Gazzelle, Dargen D’amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali. E la gara continua: Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sad, Mr Rain, Fred de Palma, Sangiovanni, Clara, Bunker 44. Chiude Rose Villain.