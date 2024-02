La sede di Aem di via Persico raddoppierà, è quasi pronto l’edificio che sarà unito all’attuale. Per quanto riguarda invece la sede di viale Trento e Trieste, Aem aveva partecipato a un bando dell’amministrazione provinciale per la vendita lo scorso in autunno, ma non è ancora noto l’esito della ricerca di mercato dell’ente di corso Vittorio Emanuele.

il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata