Cosa sta facendo l’amministrazione provinciale di Cremona per il controllo del cinghiale e della nutria? Quali sono le azioni concrete messe in campo? A chiederlo sono i consiglieri di opposizione, che hanno presentato un’interrogazione a riguardo, a fronte del fatto che la Regione nel 2023 ha trasferito al nostro territorio oltre 100mila euro per dare attuazione al contenimento delle due specie.

Per quanto concerne li contenimento della Nutria, secondo i consiglieri di minoranza “si continua a prorogare provvedimenti assunti in passato, senza dare una coerente ed esaustiva informazione ai Comuni che si trovano ad agire in ordine sparso e senza una direttiva comune in merito” si legge nel documento, a firma di Valeria Pateli, Alberto Sisti, Palmiro Angelo Bibiani e Filippo Raglio.

Non è tutto. Sempre per l’opposizione, il nostro territorio sarebbe decisamente indietro, considerando che “quasi tutte le Province si sono già attivate con le azioni ritenute più opportune” per l’utilizzo delle risorse regionali, “e tra le poche ancora in stallo vi è proprio la Provincia di Cremona”.

Si chiede quindi alla Provincia di informare il consiglio “in merito alle azioni che hanno sino ad ora intrapreso e a quelle che intendono intraprendere su queste importanti tematiche che riguardano da vicino l’intero territorio, indicando i tempi e le modalità di attuazione dell’indirizzo dato da Regione Lombardia e come intendano utilizzare le risorse dalla stessa messe a disposizione”. lb

