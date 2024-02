Genoa-Atalanta 1-4, poker nerazzurro per il quarto posto

(Adnkronos) – L’Atalanta batte 4-1 il Genoa in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Di De Ketelaere al 22′, Koopmeiners al 55′, Zappacosta al 100′ e Touré al 103′ le reti nerazzurre, momentaneo pari al 51′ di Malinovksyi. In classifica la formazione allenata da Gasperini, alla quarta vittoria di fila, mantiene il 4° posto solitario con 42 punti a +3 sul Bologna, mentre i liguri restano in 12/a posizione a quota 29.

Dopo 20 minuti senza emozioni la partita si sblocca alla prima occasione, con uno stupendo gol di De Ketelaere. Il belga riceve un filtrante intelligente da Pasalic, stoppa di destro, si gira subito e al volo di sinistro dal limite dell’area manda il pallone sotto la traversa. Tiro imprendibile per Martinez. Sette minuti dopo l’ex milanista vicino alla doppietta. Strepitosa azione personale del belga, che di forza e di rimpalli sfugge a due difensori del Genoa sul lato sinistro dell’area di rigore e mette in mezzo: Vasquez interviene e Martinez evita l’autogol.

Nell’ultimo quarto d’ora reazione dei padroni di casa. Al 31′ Vazquez è pericoloso con un colpo di testa su calcio d’angolo: Carnesecchi in tuffo concede un altro corner. Al 41′ gran tiro di Retegui, Carnesecchi all’inizio sembra sorpreso, ma in tuffo recupera sulla sua sinistra e salva in angolo.

Avvio di ripresa tutto di marca rossoblù con Retegui protagonista in due occasioni. Al 2′ calcia di sinistro e manda alto da posizione defilata, due minuti dopo trova la porta ma Carnesecchi risponde deviando in corner. Al 6′ il Genoa trova il pareggio con l’ex Malinovskyi. L’ucraino riceve da Badelj al limite dell’area e fa partire uno dei suoi classici tiri: palla potentissima sotto la traversa, non può nulla Carnesecchi. Dura solo 4 minuti la gioia dei padroni di casa per Koopmeiners direttamente su punizione riporta in vantaggio la Dea. L’olandese disegna una parabola perfetta e supera Martinez.

Al quarto d’ora l’Atalanta sfiora il tris. Intraprendente azione di Kolasinac, che recupera palla nella trequarti del Genoa, avanza e libera Pasalic in area di rigore. Il croato viene fermato a tu per tu da un ottimo Martinez. Al 31′ Scalvini aveva segnato al 76′ il terzo gol dell’Atalanta dopo un doppio miracolo di Martinez sui colpi di testa ravvicinati di Ruggeri e Pasalic. Un lunghissimo check del Var però coglie un tocco di Pasalic, in posizione di fuorigioco, sul tiro da due passi del difensore. Si resta sul 2-1 per l’Atalanta.

Al 43′ Genoa a un passo dal pareggio. Cross di Vogliacco in mezzo, Ekuban di tacco libera Gudmundsson in area piccola ma Carnesecchi ha un riflesso clamoroso e dice di no all’islandese da due passi. Nel lungo recupero finale al 100′ e al 103′ arrivano il terzo e quarto gol della Dea. Prima Zappacosta va a segno con un tap-in dopo un tiro di Miranchuk respinto da Martinez. Dopo tre minuti cross di Miranchuk per la testa di Touré e 4-1.