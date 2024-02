La Vbc Trasporti Pesanti firma la terza vittoria consecutiva. Alla E-Work Arena di Busto Arsizio, Casalmaggiore passa 3-1 ai danni della UYBA. Partita quasi perfetta delle rosa con un solo passo falso nel secondo set, Hancock ispira i 25 punti di Lee e i 23 di Smarzek. Alle avversarie non bastano Bracchi e Sartori con 15 e 14 punti.

Con questa vittoria la formazione di coach Pintus sorpassa Busto Arsizio in classifica e arriva a 20 punti con una partita in meno.

Pronti via e Casalmaggiore fa subito la voce grossa in attacco: Smarzek e Lohuis firmano il 2-8 e Busto Arsizio va in time out. Dopo le indicazioni di coach Cichello le farfalle migliorano a muro e accorciano 5-8, ma è una situazione temporanea. Le fast di Lohuis e un attacco casalasco non accenna a calare valgono il 7-15 e il secondo time out di Busto Arsizio: il coach cambia l’opposto e butta nella mischia Fields, ma la Trasporti Pesanti sono un rullo compressore, 8-20 e terzo ace del set (Hancock, Lee e Smarzek).

L’attacco di Casalmaggiore rallenta e dopo un 14-22 la Uyba accorcia fino al 19-24, ma la Vbc chiude e si aggiudica il set 19-25.

La seconda frazione è molto diversa rispetto alla prima con la formazione di coach Pintus che di fatto rimane la stessa del primo set, ma Busto Arsizio è ora più efficace e presente in campo. Le padrone di casa firmano il primo break 12-8, prontamente recuperate dalla Vbc 13-12. Sartori e Piva sono protagoniste dell’offensiva di casa, così come lo è Lee per le rosa. La vera svolta per le farfalle è però l’opposto Fields, incisiva dal suo ingresso in campo nel primo set. Pintus prova a dare spazio a Cagnin e Faraone per smuovere un po’ le sue, ma la Uyba è perfetta e con il 21-25 pareggia 1-1.

A parti invertite nel terzo set è Casalmaggiore a partire meglio con il 2-6, prontamente recuperato da Bracchi e compagne 6-6. Un tiro alla fune che si protrae per tutto il set: Smarzek-Lee da un lato, Piva-Bracchi dall’altro. L’alternanza di centrali della Traporti Pesanti è un fattore, ma lo è anche la difesa di Zannoni per la Uyba. Sul 18-22 il gioco si ferma per una manciata di minuti per una botta alla testa di Smarzek, ricevuta dopo un errore in battuta di Hancock. Nulla di grave, si riprende con l’opposto polacco ancora ad incidere in attacco per il 18-22, è il break decisivo del set: Busto non riallaccia più e la Vbc fa il 2-1 (20-25).

L’avvio della nuova frazione è di marca bustocca che piazzano un fulmineo 6-3. La Vbc si riorganizza con Hancock che continua ad ispirare una scatenata Smarzek e all’occorrenza la sempre affidabile Lee. Dall’11-10 rosa Casalmaggiore trova nuova linfa vitale dopo un complicato avvio: Smarzek insieme a Lohuis riprendono a colpire la Uyba che resta sotto 19-17 nonostante qualche pasticcio in ricezione della Vbc. Busto Arsizio con Piva e Bracchi prova a reggere, ma Simone Lee è ancora una volta una sentenza: 3 attacchi di fila a segno e vittoria per 1-3 (22-25).

Lorenzo Scaratti

