Via Giordano a Cremona resta sempre nel Limbo: è il cruccio dei residenti del quartiere 9 Giordano Cadore che da anni aspettano una soluzione per deviare il traffico dopo che la strada sud era stata stralciata dal Pgt.

Ad oggi non sono arrivate risposte, a questo si sommano gli attraversamenti pedonali, a detta dei residenti pericolosi, per i quali sono state raccolte le firme protocollate in Comune tutti problemi che vanno avanti e per i quali non è stata trovata una soluzione.

servizio di Silvia Galli

