Sarà «Un lungo viaggio nella musica italiana dal ‘600 fino agli anni ‘60» quello in programma venerdì 16 febbraio ore 21 a Cremona per il concerto inaugurale della rassegna “L’altra anima del violino”, promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini e il patrocinio del Comune. Anche quest’anno, pur mantenendo il focus sullo strumento principe della città, la kermesse mantiene l’estro stilistico delle scorse edizioni come conferma il direttore artistico Roberto Codazzi.

Per il primo dei tre eventi in cartellone, intitolato ‘da Monteverdi a Mina’, verrà allestito nell’Auditorium G. Arvedi un progetto speciale omaggio alla città del Torrazzo ideato e diretto da Claudio Borgianni. In scena Vincenzo Capezzuto che con la sua particolare voce diventa filo conduttore della serata, poi il gruppo Soqquadro Italiano insieme a Marcello Sirignano violino jazz solista.

Incanteranno il pubblico con una scaletta che include il “Lamento della ninfa” del ‘divin Claudio’ e “Il cielo in una stanza” scritto da Gino Paoli e storicamente interpretato dalla ‘tigre di Cremona’, ma anche pezzi firmati dallo stesso Soqquadro Italiano come “Blue passacaglio”.

Per il concerto ci sono ancora biglietti disponibili, sia al botteghino del Museo del Violino sia online su Vivaticket.

Federica Priori

© Riproduzione riservata