Sempre più studenti fuori sede scelgono la città del Torrazzo per il loro percorso accademico ed ecco che numerose residenze universitarie sono pronte ad accoglierli: è il caso del Collegio Quartier Novo, gestito da EDiSU Pavia che ospita prioritariamente studenti iscritti all’Università di Pavia frequentanti il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali con sede a Cremona.

Incontriamo Iris Zucca, 20 anni di Pavia, iscritta al Corso di laurea triennale interclasse in Scienze letterarie e dei beni culturali, che abita al Quartier Novo da due anni.

Mentre Manrico Bacchetti, 21 anni di Belluno, iscritto al Corso di laurea triennale in Musicologia e anche al Conservatorio Monteverdi per perfezionarsi in pianoforte, all’inizio era dubbioso sul vivere in residenza ma poi ha apprezzato l’esperienza.

Entrambi usufruiscono di una borsa di studio per il collegio e ciò favorisce la loro permanenza a Cremona, città che si sentono di consigliare.

Il servizio di Federica Priori

