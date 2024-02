Operazione Musical è pronta a proporre la commedia brillante ‘Quando dici una bugia dilla grossa’ che andrà in scena sabato 17 febbraio alle ore 21:00 al Teatro Bellini di Casalbuttano .

La serata è organizzata in collaborazione con ‘Lions club di Casalbuttano’ e il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Nello specifico, si è deciso di sostenere le persone non vedenti fornendo degli ausili specifici utili a dare un aiuto concreto nella vita di tutti i giorni.

In scena 8 attori che porteranno sul palco le vicende ambientate in un hotel di lusso romano dove sono ospiti un onorevole e la moglie in crisi coniugale. Se lei desidera che il marito non se ne vada, lui invece fa di tutto per trovare scuse di lavoro per allontanarsi allo scopo di gettarsi fra le braccia di un’avvenente segretaria. Nasceranno una serie di equivoci ed incomprensioni in grado di dar vita a una trama garanzia di risate e divertimento per far trascorrere un paio d’ore in leggerezza. La compagnia soresinese giunge a questo appuntamento forte di mesi di preparazione che hanno visto l’adattamento di un copione di spessore, la preparazione delle scenografie e dei costumi e la cura di ogni dettaglio. La prevendita dei biglietti, dal costo di 10 euro, è già attiva contattando il numero 338 2442904 oppure via mail a info@lionsclubcasalbuttano.it

