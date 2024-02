Agrivoltaico innovativo, arrivano gli incentivi

ROMA (ITALPRESS) – E’ entrato in vigore il decreto che promuove la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale. Obiettivo del provvedimento è la realizzazione di almeno 1,04 gigawatt di nuovi impianti, nei quali possano coesistere la produzione di energia pulita con l’attività agricola. Per il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin “si aggiunge un altro tassello alla strategia energetica, valorizzando in questo caso la grande potenzialità del settore agricolo impegnato nella transizione”.

