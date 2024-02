I rincari della spesa si fanno sentire anche nel nostro territorio. Secondo i cremonesi i sono aumentati soprattutto i prezzi di frutta, verdura e carne. L’Istat rileva che l’inflazione è tornata a salire a gennaio del +0,8% sull’anno e del +0,3% sul mese precedente. Decisamente più marcata la crescita dei prezzi relativi al carrello della spesa che cresce del 5,4%. “L’accelerazione su base tendenziale dell’inflazione – spiega l’Istat – è dovuta all’aumento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,7% a +4,3%) e dei Beni alimentari non lavorati (da +7,0% a +7,5%).” Secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, con l’inflazione a questi livelli le ricadute per una famiglia media ammontano, in termini annui, a +252,00 euro.

Il servizio di Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata