Sconto della pena per Mauro Mutigli, l’operaio 39enne di Castelleone condannato in primo grado a 20 anni di reclusione per l’omicidio di Giovanni Senatore, commesso il 10 agosto del 2022 a Castelleone. Come previsto dalla recente riforma Cartabia, “quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione”. Cosa avvenuta, appunto, in questo caso. Grazie a questa circostanza, dunque, i legali della difesa, Marco Soldi e Consuelo Beber, hanno ottenuto dal giudice delle esecuzioni, Pierpaolo Beluzzi, la riduzione a 16 anni e otto mesi.

Il 40enne Senatore era stato ucciso davanti al bar Meteora, al culmine di una lite, con sette coltellate, di cui una fatale. Ma il delitto, secondo quanto ricostruito dal giudice durante il procedimento penale, affonda le sue radici in un passato di screzi tra diversi schieramenti di persone presenti in paese.

Come era emerso dalle motivazioni della sentenza, quanto accaduto si è mosso in un clima di grande tensione, e in un ambiente “incredibilmente compromesso all’interno della comunità di Castellone” dove è emerso come “un gruppo considerevole di soggetti fosse collegato da regole di comportamento impostate sul rispetto determinato dalla capacità di esercitare e porre in essere atti di violenza che avevano quale naturale epilogo la definizione degli eventuali contrasti attraverso lo scontro fisico tra le parti”.

Un clima di tensione crescente, dunque che è culminata in quella sera d’agosto, con il delitto. I due avevano iniziato a litigare all’interno del locale. Dalle riprese delle telecamere, emerge che il primo a muovere le mani era stato proprio Senatore. La discussione si era quindi spostata all’esterno, dove Mutigli aveva recuperato un coltello che teneva sotto il sedile del monopattino. Con quello, aveva accoltellato il rivale. Il suo amico, Alessandro Ferrari, era intervenuto per difenderlo, ed era stato ferito a sua volta.

