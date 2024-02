Un mistero che coinvolge e tiene col fiato sospeso buona parte della provincia cremonese. Una donna di 64 anni, probabilmente choccata dalla morte del marito in seguito a un incidente stradale, giovedì mattina ha fatto perdere le proprie tracce. La donna è residente a Pescarolo e proprio a pochi passi da casa, giovedì, si è verificata la causa scatenante di questa vicenda: marito e moglie si recano a Montanara, frazione di Vescovato, per fare la spesa ma i due tamponano un’altra auto. Non un incidente grave, ma l’uomo, che ha problemi di cuore, viene colto da un malore e, nonostante i tentativi di rianimazione, muore pochi minuti dopo in ospedale a Cremona.

Da questo momento – sono le 9 di giovedì – la moglie, di 64 anni, probabilmente sconvolta, fa perdere le proprie tracce e sparisce nel nulla. In realtà una testimone oculare riferisce di averla vista transitare sul ponte di Ostiano, attorno alle ore 18.30. Un orizzonte temporale che potrebbe anche giustificare uno spostamento a piedi della signora. E’ invece certa la presenza della 64enne un paio di ore dopo, a Piadena Drizzona, perché qui la donna viene filmata dalle telecamere di videosorveglianza del piazzale della stazione ferroviario.

Per questo motivo, se prima i Vigili del Fuoco avevano concentrato le ricerche nella zona di Pescarolo e Vescovato, ossia nel comune di residenza della coppia e in quello limitrofo, ecco che dalla notte tra giovedì e venerdì il campo base, o come si chiama in gergo l’Unità di Comando Locale, viene spostata proprio nella caserma dei Vigili del Fuoco di Drizzona. Da qui si diramano le ricerche, alle quali collaborano anche i Carabinieri, rese ancora più difficoltose dalla fitta nebbia che ammanta la campagna casalasca venerdì mattina. Ricerche, al momento, ancora senza esito.

Il servizio di Giovanni Gardani

