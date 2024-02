Sono stati denunciati dalla Polizia di Stato quattro cittadini cinesi, indiziati per aver tenuto delle condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in una palazzina nel centro di Cremona a partire dal mese di gennaio. Gli accertamenti della Squadra Mobile, infatti, sono iniziati a metà gennaio, quando, in un appartamento all’interno del quartiere Po a Cremona, era stato notato un sospetto e sostenuto via vai di persone. L’appartamento, infatti, disabitato da parecchio tempo, era stato preso ritualmente in affitto da parte di una cittadina cinese nel novembre del 2023, come confermato anche dal nominativo presente sul citofono della palazzina e, da alcune settimane dopo, aveva cominciato ad ospitare stabilmente numerose donne di origine cinese, con un importante afflusso di persone (molti i cremonesi) in maniera compatibile con un’attività delittuosa. II clienti erano venuti a conoscenza del giro di prostituzione non solo dai noti siti, ma anche attraverso biglietti da visita consegnati in alcuni supermercati.

I numerosi servizi di osservazione svolti dalla sezione specializzata nel contrasto all’immigrazione clandestina e allo sfruttamento della prostituzione hanno permesso di identificare numerosi soggetti che erano entrati nell’appartamento. Escussi a sommarie informazioni, avevano confermato che all’interno dell’abitazione vi erano donne che fornivano dei servizi sessuali e che erano venuti a conoscenza della struttura tramite dei noti siti internet, identificando i soggetti con cui avevano parlato ed ai quali avevano consegnato il denaro.

Durante l’indagine, inoltre, erano stati individuati altri soggetti che avevano il compito di organizzare logisticamente tutti i servizi, accompagnando le donne (tra i 25 e i 40 anni) in tutti i loro movimenti, oltre a preoccuparsi di tutte le loro esigenze e della gestione dell’abitazione. Alcuni giorni fa, gli investigatori hanno fatto accesso all’appartamento, identificando alcune delle donne presenti e confermando i sospetti avuti: all’interno, inoltre, è stata identificata una donna di origini cinesi di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, che è stata espulsa dall’Ufficio Immigrazione mediante Ordine di allontanamento disposto dal Questore di Cremona. Infatti, all’interno, erano presenti alcune stanze da letto indubbiamente ad hoc adibite e sono stati rinvenuti e sequestrati circa 3000 euro in contanti, frutto presumibilmente dell’attività di sfruttamento della prostituzione. I quattro cittadini cinesi, tre donne ed un uomo, indiziati di aver indotto o comunque agevolato l’attività di prostituzione, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cremona.

