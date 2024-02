Due giorni, il 9 e 10 febbraio, di grande impegno ma anche di grandi soddisfazioni per l’Inner Wheel Club di Cremonapresieduto da Maria Luisa Mondini Dondé, che ha ospitato il raduno annuale delle socie dei Distretti 204 e 206, grande evento che si ripropone ogni anno nelle regioni del Nord Italia in una città diversa.

120 socie provenienti da 83 Club di Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Liguria, Piemonte e delle province di Piacenza e Parma, hanno potuto ammirare la bellezza della nostra città e vivere momenti conviviali.

Nelle tappe della visita a Cremona non sono potuti mancare la Cattedrale, il Teatro Ponchielli, il Museo Archeologico e il Museo del Violino, con l’audizione del Vesuvio 1727 di Antonio Stradivari presso l’Auditorium Arvedi che ha visto l’impeccabile esecuzione di brani di musica classica da parte della violinista Aurelia Macovei. Imperdibili, poi, gli acquisti di prodotti tipici alimentari cremonesi nei negozi del centro cittadino.

Palazzo Pallavicino Zaccaria ha accolto le ospiti venerdì con una serata conviviale aperta dal benvenuto della Governatrice del Distretto 206 Isabella Lombardo Marani, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Club di Cremona. Presenti la Governatrice del Distretto 204 Nika Marinello Filipponio; la Presidente Nazionale Maria Andria Pietrofeso; diverse officer nazionali e distrettuali, numerose Past Governatrici, Presidenti di Club e moltissime socie.

Una serata allietata dalla giovane violinista Sofia Catalano, allieva di Laura Gorna al Conservatorio di Milano e di Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer.

Si è svolto invece in Residenza Torriani, nella giornata di sabato, il pranzo dell’amicizia durante il quale la presidente del Club di Cremona ha rinnovato i contatti con le amiche presenti dei Club di Cuorgnè-Canavese, Torino, Brescia, Brescia Sud, Venezia, Arzignano e Milano, rinsaldando in tal modo i legami già da tempo esistenti che hanno portato anche alla realizzazione di service in comune a beneficio del territorio nel rispetto di quei valori di solidarietà e servizio che connotano l’Associazione.