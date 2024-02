Lotta alla corruzione, Romano “Obiettivo Ministero semplificare norme”

ROMA (ITALPRESS) – Sul contrasto alla corruzione “abbiamo un apparato di norme molto ampio e complesso che danno modo alla magistratura di indagare e ci sono anche una serie di norme che prevedono la fase preventiva di controllo della corruzione. In tal senso il lavoro che sta facendo il ministero è anche quello di semplificare sfrondando da fattispecie inutili che non riescono a conseguire l’obiettivo come l’abuso di ufficio”. A dirlo Bartolomeo Romano, professore ordinario di diritto Penale dell’Università di Palermo e consigliere giuridico del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine di un evento organizzato da UnitelmaSapienza.

f04/xc3/fsc/gtr