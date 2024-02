In arrivo da Regione Lombardia fondi per la riqualificazione delle strade in provincia di Cremona: si tratta di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per un totale di 3.793.500 euro. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Carroccio, Riccardo Vitari.

Saranno molteplici le tranche gli interventi che interesseranno il nostro territorio. Il primo riguarda le SP14, SP63, SP235, SP415, che saranno interessate da lavori di risanamento e potenziamento del piano viabile, per un importo di 1.093.500 euro.

Le SP10, SP85. ed SP87 saranno invece interessate da interventi di manutenzione straordinaria e rinforzo della superficie stradale delle arterie e di tratti limitrofi per 900.000 euro. Le SP5, SP20, SP90 ed SP415 saranno oggetto di lavori di adeguamento e rinforzo del piano viabile lungo le strade e tratti limitrofi per 900.000 euro.

E ancora, altri 900mila euro saranno destinati a interventi di manutenzione straordinaria mediante risanamento e rinforzo della pavimentazione per le SP33, SP45BIS ed SP498.

“Un grande lavoro di Regione Lombardia che con impegno e determinazione si dimostra sempre più attenta alla nostro territorio” commenta Vitari.

