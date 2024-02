Un susseguirsi di notizie che rimbalzano tra una sfilata e l’altra della settimana della moda di Milano. Secondo quanto riportato questa mattina da Dagospia, è finito il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. C’è chi dice che era prevedibile cioè invece che è sorpreso rispetto a questa decisione che sarebbe maturata tra i due dopo aver provato fino alla fine a salvare quello che, a quanto pare, è stato uno dei matrimoni più mediatici di sempre.

L’imprenditrice digitale sarà ospite di Fabio Fazio, a Che tempo che fa sul Nove, domenica 3 marzo e tutti si aspettano che in quell’occasione fornisca la sua versione ufficiale dei fatti considerando che non ha mai più parlato della sua vita privata anzi, il marito è praticamente scomparso dai suoi social.in primis dalla sua foto profilo di Instagram.

Alla base della rottura, i recenti guai giudiziari dell’imprenditrice e influencer: “Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa” scrive Dagospia lanciando l’esclusiva della notizia.

Ferragni e Fedez erano sposati da cinque anni: la nozze erano state celebrate il 1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia. I due avevano già avuto il primo figlio, Leone, nato il 19 marzo del 2018. Poi il 23 marzo 2021, tre anni dopo Leone, è nata Vittoria, la loro secondogenita.

Le prime foto della coppia sono datate settembre 2016: un’esclusiva del settimanale Chi che mostrava i due a cena a Milano, a Palazzo Parigi dove lei viveva. Un mese dopo la loro prima foto insieme su Instagram: poi un amore cresciuto sotto i riflettori dei social fino alla proposta di matrimonio, il 7 maggio 2017 (giorno del trentesimo compleanno di Chiara) durante un concerto di Fedez all’Arena di Verona. Per loro, due stagioni della serie tv The Ferragnez, la pandemia di Covid, l’Ambrogino d’oro, il tumore di lui, Sanremo 2023 e poi il pandoro gate. Fino alla rottura del matrimonio.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata