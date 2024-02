Cremona presente giovedì 22 febbraio all’edizione londinese di Travel Hashtag, l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari che si delineeranno nel prossimo futuro relativamente all’industria del turismo. Travel Hashtag inaugura il 2024 tornando a Londra per il terzo anno consecutivo per una quattordicesima edizione interamente dedicata all’Incoming Italia.

#inimitableitaly (l’Italia inimitabile) è l’hashtag scelto per questa prima tappa internazionale dell’anno in scena al Melia White House e che coinvolge i più autorevoli buyer del mercato UK già esperti della destinazione Italia.

Protagonista assoluta la città di Cremona che partecipa con il Servizio Turismo del Comune di Cremona, la Fondazione Museo del Violino, la Fondazione Casa Stradivari e l’impresa Cremona Hotels. Una delegazione numerosa, con il sindaco Gianluca Galimberti, e con la partecipazione del violinista di fama internazionale Fabrizio von Arx, Direttore Artistico della Fondazione Casa Stradivari a Cremona, per una breve audizione con il suo violino Stradivari The Angel – Ex Madrileno 1720.

“Con la rinascita di Casa Stradivari si è realizzato un sogno per la città di Cremona” commenta von Arx “L’antica dimora di Antonio Stradivari è un luogo che custodisce un passato prezioso ma sempre con lo sguardo verso il futuro. Una casa, un luogo di creatività tutto da visitare; una presenza attiva e propositiva nel fermento artistico internazionale. A Casa Stradivari si incontrano liutai, artisti e musicisti impegnati in percorsi di formazione, progetti di creatività in una vera e propria esperienza culturale immersiva”.

La delegazione cremonese ha presentato i principali attrattori della città agli invitati all’evento e incontrato oltre cinquanta operatori fra tour operator e giornalisti del settore, raccogliendo manifestazioni di interesse assai concrete da parte dei buyer britannici, contatti che si seguiranno con attenzione in previsione di prossime iniziative promozionali in agenda nel corso del 2024. Prosegue così l’attività di promozione internazionale per continuare il lavoro di posizionamento competitivo di Cremona nel panorama dell’offerta turistica: Londra e Regno Unito sono un target di riferimento molto importante con presenze in crescita negli ultimi due anni.

“I dati molto positivi del turismo relativi alla nostra città – commenta Galimberti – sono progressivamente in crescita e riflettono sicuramente il lavoro promozionale sviluppato con operatori turistici e partner internazionali. Abbiamo raccontato ancora una volta la nostra città e il suo ecosistema unico al mondo, sottolineando le novità di proposte a partire dal Monteverdi Festival in un’edizione straordinaria, il concorso Internazionale Triennale di Liuteria, CremonaMusica, Casa Stradivari, Stradivari Festival e il nuovo concorso per violinisti “Città di Cremona”. L’interesse è stato grandissimo. La presenza a Londra è per noi di grande prestigio e stimolo a proseguire in questa attività a sostegno della visibilità della destinazione Cremona a livello internazionale”.

Protagonista della missione, insieme a Casa Stradivari, il Museo del Violino e la rete dei Friends of Stradivari, i sostenitori del museo che supportano le attività del museo in tutte le loro fasi. “La vetrina di Travel Hashtag è occasione importantissima per coinvolgere nuovi pubblici e rivolgere loro un invito a scoprire la bellezza di Cremona e dei suoi Musei” dichiara Virginia Villa, direttore generale del Museo del Violino “Oggi abbiamo presentato il museo e la sua offerta culturale al fianco di un aderente alla rete dei Friends of Stradivari londinese, sir Richard Worswick, a dimostrazione che il museo e la rete dei suoi partner internazionale è il valore aggiunto del nostro museo con l’obiettivo di renderlo sempre più attrattivo e visitato”.

Tra gli altri partner che animeranno l’iniziativa londinese anche ITA Airways, Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori, Palazzo di Varignana, UNAHOTELS MH Matera, Martulli Viaggi, Travel Before Tour Operator, Grotte di Castellana, booknbook, Equator Learning – Travel Uni, Confapi Industria Puglia.

“L’appuntamento di fine febbraio – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – è diventato un momento particolarmente atteso sia dai buyer londinesi sia dai seller italiani che sanno di poter contare su un format snello e senza fronzoli che permette di connettere domanda e offerta in un contesto smart con un’audience profilata e selezionata. Sono certo che la partecipazione di Cremona – al debutto nel Regno Unito con Travel Hashtag – rappresenta un successo al pari di quello registrato in occasione degli eventi di New York del 2022 e 2023

© Riproduzione riservata