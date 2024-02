Mentre la comunità di Grontardo si stringe nel dolore per la morte del giovane Emiliano Magni, che ha perso la vita a 32 anni in un tragico incidente, nel pomeriggio di venerdì, continuano le indagini sull’incidente, verificatosi lungo la via Bergamo (SS 498), tra Casalbuttano e Casalmorano, all’altezza dell’incrocio per Mirabello Ciria. Lunedì verrà eseguita l’autopsia, per chiarire quanto accaduto.

Probabilmente nella giornata di martedì verrà allestita la camera ardente, mentre i funerali potrebbero svolgersi già mercoledì, sebbene non vi sia nulla di ancora certo.

Intanto continuano i messagig di cordoglio. La Cremonese, di cui il 32enne era grande tifoso, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un messaggio per lui: “La Cremonese si unisce al dolore della famiglia esprimendo le proprie condoglianze” si legge.

Erano da poco passate le 16 quando si è verificato lo scontro che è stato fatale al giovane, centrato da una vettura che aveva invaso la sua corsia, a seguito di un tamponamento. Un impatto violentissimo e un volo sull’asfalto, che gli è costato la vita. lb

