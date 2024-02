Parco Rita Levi Montalcini sotto stretta osservazione da parte delle forze di polizia, anche a seguito delle ripetute segnalazioni dei residenti sul via vai di persone dal comportamento equivoco. E anche nel pomeriggio di ieri 22 febbraio, poco dopo le 15,30 c’è stato un nuovo arresto da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Cremona, della Sezione Radiomobile e della Stazione di Cremona. In manette è finito un 31enne colto sul fatto mentre cedeva hashish a un giovane di 28 anni a sua volta segnalato alla Prefettura come consumatore, con sequestro dello stupefacente e dei soldi.

Il blitz e la cattura sono avvenuti dopo un periodo di osservazione da parte dei militari in abiti civili. Alcuni si sono appostati nei pressi del parco, altri erano pronti a intervenire nelle vie limitrofe e, in particolare, in via Monsignor Assi.

A un certo punto è stato visto arrivare un uomo che si è fermato nei pressi di un palazzo; poco dopo lo ha raggiunto un’altra persona che ha preso il portafoglio dalla tasca togliendovi del denaro e ricevendo qualcosa in cambio.

Ritenuto che fosse uno scambio droga-denaro, i militari sono intervenuti rapidamente, bloccando i due soggetti e identificandoli: il 28enne è stato trovato in possesso di una dose di hashish appena acquistata, mentre il 31enne aveva addosso la somma di 240 euro in banconote di piccolo taglio. Nel marsupio e nelle tasche, sono state trovate altre 17 dosi di hashish già confezionate per la vendita, per un peso di circa 20 grammi.

Presso il domicilio del 31enne è stato trovato un panetto di hashish del peso di 70 grammi e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma Santa Lucia in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina con la convalida dell’atto. Ora è sottoposto alla misura dell’obbligo di firma, con rinvio dell’udienza al prossimo 3 maggio.

