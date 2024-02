Aprirà i battenti domani, sabato 24 febbraio, la 19esima edizione Il Bontà, salone delle eccellenze enogastronomiche del Made in Italy, che sarà ufficialmente inaugurato domenica alle 11 nel padiglione 2 di CremonaFiere.

Tanti gli eventi in programma nella tre giorni, pensata per un viaggio multisensoriale tra i sapori del Bel Paese, con un grande protagonista, il marubino, declinato nelle ricette della tradizione cremonese e approfondito attraverso vari incontri pensati per scoprirne la storia e i segreti. Per l’occasione verrà infatti realizzato un maxi marubino dalle mani esperte delle “sfogline” guidate da Rina Poletti dell’Accademia della Sfoglia per deliziare gli occhi del pubblico che potranno ammirare la creazione live di una vera e proprio opera d’arte gastronomica che resterà in esposizione nei giorni della kermesse. Ma le novità saranno tante e non mancheranno le sfide gastronomiche e addirittura una Champions League della pasta ripiena in brodo.

Sempre in tema “marubino” nella giornata conclusiva, lunedì 26 Febbraio, verranno consegnate le compostele del Pellegrino a tutti coloro che avranno collezionato almeno 10 timbri sul Passaporto del marubino oltre agli attestati di partecipazione ai 24 ristoranti cremonesi che hanno aderito all’iniziativa e la premiazione del miglior marubino tra quelli che i pellegrini hanno degustato durante il percorso.

Il viaggio enogastronomico sulle vie del gusto Made in Italy alla scoperta dei sapori di alta qualità proseguirà nei tre giorni di fiera attraverso eventi, presentazioni, masterclass e premiazioni dove poter degustare le eccellenze dei territori italiani, oltre ad un’area dedicata esclusivamente ai produttori di vino grazie alla collaborazione con GustoDivino.

Dai prodotti caseari come il parmigiano reggiano di vacche rosse al pecorino con pera fichi e tartufo ma anche mozzarella di bufala o gorgonzola di svariati gusti, accompagnati da salumi e mostarde ma anche confetture e salse senapate. Da nord a sud tutte le eccellenze gastronomiche trovano spazio al Bontà dai prodotti ittici di Lampedusa affumicati e conservati sott’olio come il tonno o paté di pesce alla focaccia farinata toscana ma anche il pesto e testaroli liguri.

Amore per la propria terra e rispetto delle tecniche tradizionali per le nocciole piemontesi e l’olio pugliese dal sapore distintivo con note di amaro, piccante e fruttato ma anche le mostarde lombarde. Non mancheranno svariate tipologie di birre artigianali fermentate naturalmente, senza aggiunta di additivi e di anidride carbonica, crude, non pastorizzate, non filtrate e rifermentate o sugar free. Saranno presenti inoltre diversi produttori di vini dove poter degustare un morbido e fruttato merlot o anche un cabernet sauvignon franc, senza dimenticare i vini piemontesi come ad esempio il barolo, il barbera o il nebbiolo.

Il salone del Bontà, organizzato da CremonaFiere e da SGP Grandi Eventi, in collaborazione con Vale20 per l’area Gusto DiVino, resterà aperto dal 24 al 26 Febbraio, sabato 24 febbraio dalle 10:00 alle 22:00, domenica 25 febbraio dalle 10:00 alle 20:00 e lunedì 26 febbraio dalle 10:00 alle 18:00, nei padiglioni di CremonaFiere a Ca’ de’ Somenzi.

