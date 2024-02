Nell’ambito della Giornata di mobilitazione nazionale Fermate la guerra, si terrà nel pomeriggio di sabato (ore 16), a Spazio Comune, un incontro con Serena Baldini (Vento di terra), sul tema “Immagini e volti da Gaza”. Seguirà poi, alle 17.30, in piazza Stradivari, un presidio contro la guerra, con l’intervento di don Fabio Corazzina (Pax Christi).

“Il 24 febbraio di due anni fa l’aggressione della Russia all’Ucraina ha portato la guerra nel cuore dell’Europa. In medio oriente l’atroce attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ha provocato più di 1.200 vittime; ne è conseguito l’assedio della striscia di Gaza con bombardamenti a tappeto e più di 29.000 vittime, distruzione di scuole e ospedali” fanno sapere i promotori. “La Rete Italiana Pace e Disarmo e le Associazioni aderenti alla campagna “Europe for Peace” hanno indetto una giornata di mobilitazione il 24 febbraio 2024 per il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina”.

