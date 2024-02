In tanti questa mattina all’oratorio della Beata Vergine di Caravaggio, per l’iniziativa di pulizia del quartiere dai rifiuti, promossa dal comitato di Quartiere 11 Cascinetto – Villetta e dal parroco don Andrea Spreafico con la collaborazione del circolo Vedoverde di Legambiente. Alle 9 di domenica tutti riuniti nel salone dell’oratorio di viale Concordia – residenti, ragazzi, tante famiglie giovani con bambini piccoli e piccolissimi – per ascoltare dal parroco don Andrea Spreafico e dalla presidente del Quartiere Francesca Romagnoli, le dettagliate istruzioni sulle varie zone da perlustrare per raccogliere cartacce, mozziconi e rifiuti vari. Una carica di entusiasmo e di capacità organizzativa che ha dato il via a una intensa mattinata di lavoro nei tanti luoghi pubblici di un quartiere molto vasto che si estende dalla zona della Villetta a via Postumia, fino al confine con la parrocchia di San Sebastiano.

A dare il via ai lavori anche gli assessori Maurizio Manzi e Luca Zanacchi, oltre al presidente del quartiere Ziast Giulio Ferrari e al vicepresidente del Boschetto Lugi Armillotta.

