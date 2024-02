Ad appena tre anni dalla riforma, il Governo cambia i metodi di valutazione sulla scuola primaria. Dalle valutazioni descrittive ai giudizi, in una scala da ottimo a insufficiente.

Si torna dunque a quel sistema che aveva fatto la sua comparsa alla fine degli anni Settanta prima di essere sostituito dai voti, dalle lettere ma solo per un breve periodo, ai giudizi sintetici “in via di apprendimento”, “base”, “intermedio”, “avanzato”, in stile Curriculum Vitae.

Una decisione che non piace ai pedagogisti che in tutta Italia hanno fatto sentire la loro voce.

Nel servizio di Simone Arrighi, l’intervista a Daniele Novara, pedagogista e scrittore piacentino.

