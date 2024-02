Sono passati due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina. Oltre 700 giorni di conflitto, almeno quattro milioni di sfollati, otto milioni di profughi, più di diecimila civili e 200 mila soldati morti.

Tante le iniziative di solidarietà portate avanti dalle comunità di Cremona e provincia – singoli, associazioni, parrocchie – con l’invio di aiuti umanitari fino ai confini del Paese alle porte dell’Europa.

E grande è stato anche lo sforzo per ospitare le donne e i bambini in fuga dalle loro case, una vera e propria ondata che in molti casi si è conclusa con il ritorno in patria. Sono una quarantina le persone che ancora trovano rifugio nel nostro territorio, grazie al lavoro della Diocesi di Cremona con il supporto della Caritas.

Intanto al G7 a guida italiana il rinnovo del supporto all’Ucraina da parte della premier Meloni da Kiev: “Continuiamo a garantire il nostro sostegno: è anche la nostra casa, qui si combatte anche per la nostra libertà”.

Nel servizio l’intervista di Eleonora Busi a don Pier Codazzi

