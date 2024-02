Cinque persone intossicate, per fortuna in modo lieve, in un centro diurno cittadino, dove l’utilizzo di un insetticida fumogeno ha creato non pochi problemi. Oltre al fatto che il prodotto ha creato diversi fastidi alle vie respiratorie dei presenti, la comparsa di fumo ha messo in allarme anche i passanti, che hanno allertato i Vigili del Fuoco. Fortunatamente, l’incidente non ha provocato gravi conseguenze: gli intossicati sono stati medicati sul posto, e solo uno trasportato in ospedale per accertamenti, in codice verde. Coinvolte due donne, rispettivamente di 31 e 46 anni, e tre uomini, di 32,43 e 60 anni. lb

