Turno infrasettimanale di Serie B, con la Cremonese impegnata a Marassi contro la Sampdoria. I grigiorossi sono reduci dall’epica rimonta in dieci contro il Palermo.

Quello ottenuto contro i siciliani è stato un pareggio che è valso quanto una vittoria per il morale, ma la classifica dice che Bianchetti e compagni non sono più secondi in classifica, superati dal Venezia.

Stroppa ha fatto capire in conferenza stampa che vuole riprendersi al più presto quel piazzamento, che era stato raggiunto trovando continuità a livello di vittorie. Nel 2024 sono stati quattro di fila i successi, che hanno fatto sprintare in classifica la Cremo.

Ma i recenti tre pareggi consecutivi, anche se tutti con un peso specifico diverso, hanno rallentato il passo dei grigiorossi in classifica. Ecco, quindi, che l’imperativo in casa Cremonese in vista della partita di stasera (calcio d’inizio alle ore 20:30) è vincere.

La Sampdoria sta vivendo un momento positivo, in una stagione costellata di infortuni che hanno creato non pochi problemi a Pirlo. Nell’ultimo turno i blucerchiati hanno vinto a Cosenza, staccando la zona playout e avvicinandosi alla zona playoff, che ora sognano di poter agguantare. La Cremo dovrà fare a meno di due giocatori importantissimi, tutti e due squalificati: Castagnetti e Sernicola.

Mister Stroppa ha fatto pretattica, annunciando dei cambi, ma senza specificare quali. Dopo aver giocato in dieci contro undici quasi tutta la partita contro il Palermo, i grigiorossi hanno speso molto e, di sicuro, qualcuno non riuscirà ad essere al massimo per stasera.

Al posto di Castagnetti dovrebbe giocare quasi sicuramente Majer. Sulla fascia sinistra, Sernicola potrebbe essere sostituito da Johnsen, ma questa è solo una delle alternative. Potrebbe rifiatare anche Vazquez in attacco. Falletti, invece, contro il Palermo è stato impiegato solo qualche minuto e dunque potrebbe rientrare dall’inizio contro la Samp.

Quella di Marassi è la prima di due trasferte consecutive per la Cremo, che domenica prossima andrà a Modena. Servono più punti possibili, per presentarsi nel migliore dei modi allo scontro diretto con il Como del 9 marzo.

Mauro Maffezzoni

