César Falletti, fantasista grigiorosso, ha parlato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, della vittoria con il suo gol a Marassi: “Mi volevo togliere il rammarico del gol annullato contro la Reggiana, per fortuna è arrivato oggi. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, abbiamo giocato una buona partita con personalità, tenendo palla sempre noi e portando a casa tre punti fondamentali per questo finale di campionato. Vogliamo arrivare più in alto possibile per raggiungere il nostro obiettivo”.

“Tutti sappiamo com’è andata col Palermo e come ha reagito la squadra – prosegue Falletti – da squadra vera che vuole il risultato, vuole vincere. Abbiamo già visto che la squadra c’è e che lotterà fino alla fine per raggiungere il suo obiettivo. Il bello di questo gruppo è che quando c’è da chiamare qualcuno è sempre pronto a dare il massimo, questa è la forza del gruppo e della squadra che vuole ottenere i risultati. Faccio i complimenti a quelli che hanno giocato meno, l’hanno fatto alla grande con personalità, non era facile in questo stadio, ma questa squadra c’è. C’è la voglia di fare risultato sempre, siamo felici dei tre punti che ci danno fiducia per le prossime partite”.

Infine sul suo inserimento nel gruppo grigiorosso e sulla posizione in campo: “Non era facile entrare nel gioco del mister, mi sono trovato molto bene da subito e ho capito cosa vuole. Mi trovo molto bene da mezz’ala, avendo la palla sempre noi è più facile giocare lì, però ho sempre giocato sulla trequarti. Io sono qui per dare una mano alla squadra e giocherò dove dirà il mister. Sono felicissimo perchè la vittoria è molto importante”.

