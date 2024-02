La pioggia insistente sta provocando infiltrazioni d’acqua in vari edifici in città. Due gli interventi nella notte dei Vigili del Fuoco, il primo alle 23,30 di ieri lunedì, in via Altobello Melone; un altro in via Foppone alle 2,45. Danni dovuti all’acqua, inoltre in un edificio di via Landriani sempre in città.

Interventi del 115 per infiltrazioni anche a Pianengo nel pomeriggio di ieri, in via Roma e vicolo Ariazzolo.

